МАГАТЭ проконтролирует сброс воды с "Фукусимы-1" в океан

ВЕНА, 7 июня. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проконтролирует весь процесс сброса в океан воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих этой организации.

Гросси напомнил, что правительство Японии запросило помощь МАГАТЭ в деле проведения сброса в океан очищенной воды с АЭС "Фукусима-1". "МАГАТЭ согласилось и будет оказывать поддержку в деле мониторинга и анализа безопасного, прозрачного выполнения этого плана. Эта помощь будет предоставлена до, во время и после сброса очищенной воды, а также будет спланирована, организована и реализована МАГАТЭ. Она будет поддерживаться группой назначенных и международно признанных экспертов из государств-членов, в том числе из этого региона, под руководством секретариата МАГАТЭ", - заверил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ намерен своевременно предоставлять актуальную и исчерпывающую информацию об этом процессе. "Это основа для укрепления доверия населения к безопасности сброса очищенной воды", - подчеркнул он.

Ранее правительство Японии официально разрешило слить в океан значительный массив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы. Сейчас в стальных баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается.

Ряд соседних с Японией стран, включая КНР и Южную Корею, уже высказали свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС "Фукусима-1".