Путин поручил проработать перенос Всероссийской переписи населения на октябрь

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений.

"Правительству Российской Федерации совместно с МВД России, МЧС России, Минобороны России, Минюстом России, СВР России, ФСБ России, Росгвардией, ФСО России, Росархивом и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года, включая необходимое информирование населения", - говорится в сообщении.

Поручение должно быть выполнено в срок до 1 июля 2021 года.

Предложение перенести перепись прозвучало в мае на совещании об исполнении отдельных положений послания парламенту. Тогда первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак напомнил, что в июне в России официально стартует думская избирательная кампания, которая продлится непосредственно до выборов в Госдуму в сентябре. По времени она должна была совпасть с проведением переписи населения, которая была запланирована на август-сентябрь.

Как отмечал Турчак, "если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет раздражение". В связи с этим секретарь генсовета единороссов попросил Путина дать поручение о переносе переписи населения на октябрь. По его словам, "выборы к этому времени уже пройдут, и люди смогут спокойно и взвешенно ответить на все важные для переписи вопросы". В мае Росстат сообщил, что готов провести Всероссийскую перепись населения с 1 по 31 октября.