Суд в Петербурге отменил решение властей о помещении ребенка рэпера Картрайта в детдом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отменил решение муниципальных чиновников о помещении малолетнего ребенка погибшего рэпера Энди Картрайта в детдом и обязал их рассмотреть вопрос об опеке над ребенком, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд требования иска удовлетворил частично. Признал незаконным бездействие администрации муниципального образования Смольнинское по нерассмотрению заявления об установлении предварительной опеки над несовершеннолетним. Возложил обязанность по рассмотрению вопроса о предварительной опеке на Смольнинское и до разрешения данного вопроса возложил на Смольнинское обязанности опекуна. Отменил постановление местной администрации муниципального округа №7 о помещении несовершеннолетнего сына [вдовы рэпера Марины] Кохал в Центр содействия семейному воспитанию №15", - говорится в сообщении.

Иск к муниципалитету Смольнинское и муниципальному округу подавали Марина Кохал, которая находится в СИЗО по обвинению в убийстве рэпера и Надежда Авдеева - супруга одного из адвокатов Кохал Юрия Авдеева. В пресс-службе судов отметили, что решение суда подлежит немедленному исполнению.

Расчлененное тело Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) нашли в квартире в Петербурге в конце июля 2020 года, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвинение по делу предъявлено вдове рэпера Кохал, после задержания она была помещена в СИЗО, суд неоднократно продлевал ей срок содержания в изоляторе. Эксперты до сих пор не установили точную причину смерти артиста. При этом в ходе психиатрической экспертизы вдова рэпера признана вменяемой.

После задержания и ареста Кохал ребенка направили в соцучреждение. Авдеев сообщал ТАСС, что его жена хотела оформить опеку над ребенком, однако мунципалитет отказал, сославшись на условия жизни защитника. В середине мая суд также признал незаконным отказ властей в опеке над ребенком артиста.