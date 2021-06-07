{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование гибели рэпера Картрайта

Суд в Петербурге отменил решение властей о помещении ребенка рэпера Картрайта в детдом

Смольнинский районный суд обязал муниципальных чиновников рассмотреть вопрос об опеке над ребенком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отменил решение муниципальных чиновников о помещении малолетнего ребенка погибшего рэпера Энди Картрайта в детдом и обязал их рассмотреть вопрос об опеке над ребенком, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На эту тему

"Суд требования иска удовлетворил частично. Признал незаконным бездействие администрации муниципального образования Смольнинское по нерассмотрению заявления об установлении предварительной опеки над несовершеннолетним. Возложил обязанность по рассмотрению вопроса о предварительной опеке на Смольнинское и до разрешения данного вопроса возложил на Смольнинское обязанности опекуна. Отменил постановление местной администрации муниципального округа №7 о помещении несовершеннолетнего сына [вдовы рэпера Марины] Кохал в Центр содействия семейному воспитанию №15", - говорится в сообщении.

Иск к муниципалитету Смольнинское и муниципальному округу подавали Марина Кохал, которая находится в СИЗО по обвинению в убийстве рэпера и Надежда Авдеева - супруга одного из адвокатов Кохал Юрия Авдеева. В пресс-службе судов отметили, что решение суда подлежит немедленному исполнению.

Расчлененное тело Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) нашли в квартире в Петербурге в конце июля 2020 года, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвинение по делу предъявлено вдове рэпера Кохал, после задержания она была помещена в СИЗО, суд неоднократно продлевал ей срок содержания в изоляторе. Эксперты до сих пор не установили точную причину смерти артиста. При этом в ходе психиатрической экспертизы вдова рэпера признана вменяемой.

После задержания и ареста Кохал ребенка направили в соцучреждение. Авдеев сообщал ТАСС, что его жена хотела оформить опеку над ребенком, однако мунципалитет отказал, сославшись на условия жизни защитника. В середине мая суд также признал незаконным отказ властей в опеке над ребенком артиста.

Теги
РоссияРасследование гибели рэпера Картрайта
Пандемия COVID-19
Умер журналист ТАСС Игорь Векслер
Ему было 83 года
Умер журналист ТАСС Игорь Векслер
Читать полностью