Путин наградил тренера по фигурному катанию Москвину орденом "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин наградил заслуженного тренера СССР Тамару Москвину орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественного фигурного катания наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Москвину Тамару Николаевну - заслуженного тренера России, главного тренера автономной некоммерческой организации "Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной", - говорится в документе.

Москвина - российский тренер и фигуристка, заслуженный мастер спорта (1969). Чемпионка СССР в одиночном (в 1962-1966 годах) и парном (в 1965 году - с Александром Гавриловым, в 1969 году - с Алексеем Мишиным) катании. Среди ее учеников олимпийские чемпионы Елена Валова, Олег Васильев, Наталья Мишкутенок, Артур Дмитриев, Оксана Казакова, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе.

Кроме того, за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола и укрепление международного спортивного сотрудничества президент наградил орденом Александра Невского почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова.

Колосков - российский футболист и спортивный деятель, занимал посты вице-президента Международной федерации футбола (1980-1984), председателя Федерации футбола СССР (1990-1991), первого президента Российского футбольного союза (1992-2005).