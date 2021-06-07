Вода ушла с трассы "Таврида" в Крыму, где после ливня было затруднено движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Вода, подтопившая в понедельник участок трассы "Таврида" под Керчью и затруднившая движение, ушла с дорожного полотна естественным путем, сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

"По состоянию на 18:30 вода с участка автомобильной трассы ушла естественным путем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления дорог "Тамань", обслуживающего основную магистраль Крыма, ранее сообщили, что дорожники отводят воду с 500-метрового участка трассы "Таврида" под Керчью, после сильного дождя было затруднено движение. В ГУ МЧС по Крыму уточнили, что произошло подтопление участка "Тавриды" длиной 30 метров в районе села Приозерное.

В результате перелива воды через дамбу оказались подтоплены приусадебные участки в селе Приозерное Ленинского района Крыма. "В связи с переливом воды через дамбу произошло подтопление 18 придомовых территорий домовладений с. Приозерное. Всего в селе проживает 3 008 чел. (из них 654 ребенка)", - сообщается на сайте.

Организована работа оперативного штаба для сбора информации, координации действий по оказанию помощи населению. В Приозерное направлена аэромобильная группировка, в ликвидации последствий подтопления участвуют 95 человек, задействованы 15 единиц техники. "Администрацией сельского поселения организовано оповещение населения и оказание помощи. Подготовлены пункты временного размещения", - сообщается на сайте экстренного ведомства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Крыму ТАСС уточнили, что социально значимые объекты, объекты энергетики и жилищно-коммунального хозяйства функционируют бесперебойно. Пострадавших нет, добавил собеседник. Ранее региональное МЧС предупреждало о сильных ливнях с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/с в понедельник на полуострове.