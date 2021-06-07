Выручка Christie's от торговли предметами русского искусства составила $8,7 млн

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Общая выручка аукционного дома Christie's по итогам торгов предметами русского искусства, прошедших в понедельник в Лондоне, составила £6,2 млн ($8,7 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме.

В нынешнем году Christie's принял решение продолжить проведение "русских торгов" в традиционном живом формате. При этом у коллекционеров была возможность сделать ставки по телефону и через интернет.

Живопись

Из произведений живописи, охвативших почти 300 лет русского искусства, с молотка за £862 тыс. ($1,3 млн) ушла картина кисти русского художника Дмитрия Левицкого (1735-1822). Портрет императора Павла I (1754-1801), написанный приблизительно в 1796 году, до недавнего времени оставался почти неизвестным, находясь в частной европейской коллекции. Итоговая цена реализованного на торгах полотна соответствует верхней границе эстимейта, которая составляла £900 тыс. ($1,3 млн).

На этой же сессии торгов было продано произведение Константина Горбатова (1876-1945) "Невидимый град Китеж" за £525 тыс. ($741 тыс.) и работа Сергея Чехонина (1878-1936) "Натюрморт с розами, анемонами и хризантемами в китайской вазе" за £275 тыс. ($388 тыс.).

Как уточнили в Christie's, все перечисленные работы ушли с молотка за рекордные для их авторов цены на мировом рынке.

Декоративно-прикладное искусство

Участники летнего аукциона проявили особый интерес к предметам декоративно-прикладного искусства, многие из которых были проданы по цене, превышающей оценочную стоимость изделий.

Так, императорская фарфоровая ваза нашла нового владельца за £400 тыс. ($567 тыс.), что превысило верхнюю границу эстимейта в £300 тыс. ($425 тыс.). Ваза расписана копией жанровой сценки голландского мастера Якоба Охтервелта (1634-1682) под названием "Серенада".

С особым успехом Christie's реализовал предметы из коллекции фирмы Фаберже, которую начал собирать внук императора Николая I (1796-1855) великий князь Михаил Михайлович (1861-1929), еще до революции 1917 года поселившийся на севере Лондона.

Всего 18 лотов Фаберже принесли аукционному дому £954 тыс. ($1,4 млн). Среди них инкрустированная золотом и эмалью обсидиановая фигурка слона, которая была продана за £237,5 тыс. ($337 тыс.), при оценочной стоимости £80-90 тыс. ($113-127 тыс.).

О "русских торгах"

Торги произведениями русского искусства проходят в британской столице два раза в год: в конце мая - начале июня и в конце ноября - начале декабря. Участие в них принимают также аукционные дома Sotheby's, MacDougall's и Bonhams.