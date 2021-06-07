АТОР: потенциальный турпоток в РФ для вакцинации составляет несколько тысяч человек

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию для вакцинации российским препаратом против коронавирсуной инфекции "Спутником V". Об этом в понедельник сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала "Россия-1".

"Количество желающих получить вакцину, речь преимущественно идет все-таки о "Спутнике V", достаточно большое. Нам сложно пока говорить о том, что это миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран", - сказала она.

Выступая на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей антиковидной вакцины "Спутник V" в рамках Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин заверил, что РФ создаст все необходимые условия, чтобы иностранные граждане могли вакцинироваться от коронавируса на ее территории. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что МИД России получает запросы от иностранцев, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Препарат зарегистрирован регуляторами более 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале "Ланцет". Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V", но до сих пор российский препарат евроструктурами не был одобрен.