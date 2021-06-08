Дума обсудит правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием и отчетность НКО

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, ужесточающий правила прохождения медкомиссии для кандидатов на владение оружием, а также поправки об отчетности НКО, поступившие к законопроекту о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных НПО за пределами РФ.

Медосвидетельствование будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, оно должно включать химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Поправкой ко второму чтению требование о психологическом тестировании заменено психиатрическим освидетельствованием, кроме того, новый порядок прохождения медкомиссии распространят и на уже владеющих оружием. Чтобы исключить саму возможность предоставления подложных медсправок, заключения по итогам медкомиссии теперь будут напрямую поступать в Росгвардию в электронном виде.

Кабмин РФ будет формировать перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием. О выявлении у гражданина таких заболеваний Росгвардия будет также проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. После этого в течение двух месяцев он должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование либо отказаться от владения оружием. Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе Росгвардии.

Контроль за переводами

В тот же день во втором чтении будет обсуждаться проект закона, запрещающего россиянам участвовать в работе нежелательных НПО за пределами РФ, который также вводит дополнительное основание для признания организации нежелательной в РФ: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом организаций, уже признанных нежелательными. Законопроект будет рассмотрен с поправками о введении обязательного контроля Росфинмониторинга за переводами гражданам и компаниям, поступающими из определенных государств, перечень которых будет сформирован позднее.

Кроме того, предлагается изменить правила отчетности некоммерческих организаций о получении и расходовании средств: сейчас обязательному контролю подлежит получение и расходование НКО иностранных средств и имущества, если сумма операции превышает 100 тыс. рублей. В соответствии с одобренной к принятию поправкой обязательному контролю будет подлежать любая "операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества".

Поиск пропавших по геолокации

Кроме того, в повестке на вторник значится законопроект, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска. Ко второму чтению документ был дополнен положениями о необходимости получать судебное решение в течение 48 часов с начала поиска, при этом суд должен быть оповещен в течение 24 часов после получения данных о месте, где находится пропавший человек. Инициатива дорабатывалась более полутора лет.

Парламентарии также обсудят в основном чтении законопроект о возможности внесудебной блокировки сайтов, распространяющих недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений. Основанием для ограничения доступа будет являться заявление в прокуратуру о принятии мер по удалению ложных обвинений в совершении им преступления. При этом документ обязывает приобщать к такому заявлению "документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации".

В первом чтении депутаты планируют рассмотреть президентский законопроект, наделяющий Генпрокуратуру (ГП) РФ полномочиями представлять интересы России в международных и иностранных организациях, судах, включая Европейский суд по правам человека. ГП будет в том числе защищать интересы страны при рассмотрении поданных в ЕСПЧ жалоб против РФ на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод.