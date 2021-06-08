Комиссия приняла в эксплуатацию пункт взимания платы на международном мосту через Амур

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июня. /ТАСС/. Межведомственная комиссия приняла в эксплуатацию пункт взимания платы на международном автомобильном мосту через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства региона.

"На площадке международного моста через Амур межведомственной комиссией принят в эксплуатацию пункт взимания платы. Тестирование системы оплаты прошло месяц назад", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, слова которого привели в пресс-службе, "инфраструктурное функционирование автомобильного погранперехода полностью обеспечено". "Мост готов к эксплуатации. Сейчас мы ограничены пандемией, как только санитарно-эпидемиологическая ситуация стабилизируется, мы совместно с китайскими партнерами запустим переход", - сообщил он.

Работа пункта взимания платы будет осуществляться в автоматизированном, полуавтоматизированном и ручном режимах. В автоматизированном режиме полоса работает без участия оператора-кассира (с помощью наружного устройств приема оплаты). Полуавтоматизированный режим предполагает участие оператора. В ручном режиме оплату принимает на полосе кассир-оператор.

Оплата за проезд по мостовому переходу на российском пункте принимается в рублях и может производиться тремя способами: наличными денежными средствами, банковской картой или через электронное средство платежа - бесконтактную смарт-карту.

В пресс-службе отметили, что правительство Амурской области ведет переговоры с народным правительством города Хэйхэ по доработке требований и рекомендаций по обустройству зоны нового автомобильного пункта пропуска на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

О мосте

Строительство трансграничного автомобильного моста между Россией и Китаем завершилось в 2019 году, в мае состоялась стыковка двух его частей. Ранее сообщалось, что движение по мосту начнется в ноябре 2020 года, однако из-за эпидемиологической обстановки сроки сдвинулись.

Прогнозируемый ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей). Длина самого моста - более километра, общая протяженность перехода - 20 км. В нее входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую. Строительство моста обошлось примерно в 18,8 млрд рублей по концессионной модели, по которой три года шло строительство и 16 лет продлится эксплуатация перехода за счет взимания платы за проезд.