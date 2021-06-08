Эксперты в Крыму исключили угрозу прорыва дамбы на Украине, которая дала течь

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Прорыв протекшей украинской дамбы, перекрывающей Северо-Крымский канал, маловероятен и не может иметь никаких последствий для Крыма, считают опрошенные ТАСС эксперты в области водных ресурсов.

В воскресенье в украинских СМИ появились сообщения о том, что из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала, которую построили в 2014 году для ограничения подачи воды в Крым, начала просачиваться вода.

"Я не вижу условий, при которых эта дамба могла бы быть прорвана, потому что это горизонтальный канал с небольшим уклоном. В нем на дне лежат очень тяжелые фундаментные блоки, вместе с песком их плотность - 2,5 тонны на кубический метр. Плотность воды - 1 тонна на кубический метр, с какой бы скоростью она не поддавливала. Даже при высоте наполнения канала фундаментные блоки дамбы работают практически с небольшим давлением - 4-5 м высоты. Там нет большого давление, которое могло бы создать условия для прорыва дамбы", - сказал директор компании "Водные технологии" Анатолий Копачевский.

По его словам, мешки с песком, уложенные вместе с бетонными блоками поперек Северо-Крымского канала на территории Украины, вполне могут пропускать воду. Однако, даже если дамба будет разрушена полностью, последствия будут минимальны. "Волна [в случае прорыва дамбы] там не может пойти в принципе, так устроен канал, что она дойдет до каскада насосных станций, которые ее должны дальше перекачивать. Когда канал будет заполнен, если не будет использоваться эта вода, она просто остановится на определенной отметке уровня и дальше потока уже не будет", - считает эксперт.

Президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко также отметил, что подобный сценарий развития событий маловероятен. "Не может страна допустить этого, та сторона. Я согласен, что есть определенные [природные] ситуации, но есть специалисты, которые там за этим наблюдают, обязаны контролировать ситуацию, и пока, слава богу, контролируют", - отметил Тарасенко.

Практически сразу после воссоединения Крыма с Россией возникла проблема водоснабжения полуострова, так как Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 90% потребностей автономии. Запасы воды в Крыму пополняли из водохранилищ естественного стока и подземных источников. В минувшем году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. В Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи воды.