Во ФСИН заявили, что адвокаты Навального добровольно сдавали технику при его посещении

ВЛАДИМИР, 8 июня. /ТАСС/. Представитель ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, к которой Алексей Навальный подал иск из-за проблем с проносом адвокатской техники, возражает против удовлетворения его требований в полном объеме. Как сообщила в Октябрьском районном суде Владимира представитель ответчика Ирина Богатова, адвокаты блогера добровольно сдавали технику при его посещении.

"Возражаем в удовлетворении требований в полном объеме. При посещении адвокатами осужденного Навального Алексея Анатольевича им было получено разрешение от начальника учреждения на пронос и использование [средств] мобильной связи, в частности смартфона и ноутбука. Однако при прохождении через КПП указанные средства коммуникации были ими добровольно сданы на хранение часовым КПП", - сказала она.

12 мая в суд поступил административный иск Алексея Навального о признании незаконными действий администрации колонии по воспрепятствованию проносу и использованию его адвокатами в апреле и мае 2021 года при свиданиях с ним средств мобильной связи и коммуникации, обеспечивающих их работу.

Ранее Петушинский районный суд рассмотрел три иска Навального к администрации ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание. 2 июня суд отказал Алексею Навальному в удовлетворении его иска к исправительной колонии (ИК-2) за постановку на учет как склонного к побегу, а также признал, что в колонии не нарушались его права на непрерывный восьмичасовой сон. Навальный 7 июня отказался от исков, связанных с невыдачей ему книг для чтения и цензурой периодических изданий.

Алексей Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.