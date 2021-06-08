Верховный суд разъяснил, за что частным охранникам грозит уголовная ответственность

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудникам частной охраны грозит уголовная ответственность за превышение полномочий не только за действия, причинившие вред здоровью, но и за посягательства на иные права граждан, в том числе право на уважение чести и достоинства личности. Это разъяснил Верховный суд РФ в разработанном постановлении пленума "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 УК РФ)".

"Ответственность по статье 203 УК РФ за превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении им своих должностных обязанностей наступает в случае совершения указанным лицом умышленных действий, выходящих за пределы его полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если при этом частный детектив или частный охранник осознавал, что действует за пределами возложенных на него полномочий", - говорится в постановлении. При этом под существенным нарушением прав "понимается нарушение частным детективом или частным охранником прав физических и юридических лиц, гарантированных Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, федеральными законами (например, права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений)", разъяснил пленум.

Превышение полномочий, отметил Верховный суд, может выражаться, например, в совершении частным детективом или частным охранником действий, которые относятся к полномочиям должностного лица правоохранительного или иного органа (например, осуществление оперативно-разыскных действий, отнесенных к исключительной компетенции органов, которым такое право предоставлено, либо проведение частным охранником личного досмотра гражданина).

Также превышением полномочий со стороны частного охранника могут считаться действия, которые допустимы лишь при наличии особых обстоятельств, "например, применение частным охранником огнестрельного оружия в отношении несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен частному охраннику, если они не оказывали вооруженного сопротивления, не совершали вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни частного охранника или охраняемому имуществу". Безусловным превышением полномочий считаются действия, которые не допустимы ни при каких обстоятельствах - например, применение частным охранником пыток к задержанному лицу.

Более суровая ответственность - по ч. 2 ст. 203 УК РФ - "наступает только при условии, что превышение полномочий частным детективом или частным охранником повлекло тяжкие последствия, заключающиеся, в частности, в причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью или смерти, а равно в самоубийстве потерпевшего", либо за угрозу применения насилия, в качестве которой "следует понимать высказывания или иные действия частного детектива или частного охранника, свидетельствующие о его намерении применить к потерпевшему любое физическое насилие, когда такая угроза воспринималась потерпевшим как реальная".

Пределы обороны

Верховный суд напомнил, что на частных охранников, которые при исполнении своих обязанностей могут принимать участие в пресечении общественно опасных посягательств или в задержании лица, совершившего преступление, распространяются положения статей 37 и 38 УК РФ, допускающих возможность причинение вреда задерживаемому, если это происходило в состоянии необходимой самообороны, или задержать лицо, которое могло совершить новое преступление, иным способом было невозможно.

Но "если в результате превышения пределов необходимой обороны или мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, частный охранник совершит убийство или умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, содеянное им при наличии соответствующих признаков подлежит квалификации по статье 108 или 114 УК РФ", отметил Пленум Верховного суда РФ.

Чтобы определить, было ли превышением полномочий при применении частным охранником насилия, оружия или спецсредств (например, резиновой палки, наручников) или его действия были правомерны, "судам следует учитывать основания, условия и пределы применения физической силы, оружия или специальных средств, определенные в законе "О частной детективной и охранной деятельности в РФ", а также условия правомерности причинения вреда при необходимой обороне, крайней необходимости или задержании лица, совершившего преступление", говорится в постановлении.

После обсуждения на заседании оно передано в редакционную комиссию для внесения ряда поправок.