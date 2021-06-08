Югра вводит сертификаты для помощи будущим мамам в трудной жизненной ситуации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) введут в 2021 году сертификаты на оплату социальных услуг для беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они позволят жительницам региона бесплатно получить помощь психологов и специалистов при отказе от аборта и для разрешения семейных конфликтов, сообщили во вторник ТАСС в департаменте социального развития Югры.

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил организовать выплаты беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях. По его словам, важно, чтобы будущие мамы чувствовали поддержку со стороны государства и общества, были уверены, что им помогут вырастить ребенка.

"В 2021 году [департаментом] соцразвития Югры будет внедрен новый сертификат "Буду мамой". По нему беременная женщина, решившая сохранить беременность в непростой период жизни, сможет получить комплекс социальных услуг и услуг социального сопровождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сертификат позволит получить комплекс социальных услуг стоимостью около 50 тыс. рублей. В частности, помощь специалистов и психологов в предоставлении мер поддержки, разрешении семейных конфликтов, оформлении и восстановлении документов, трудоустройстве, прохождении профессионального обучения и получении дополнительного образования.

Он уточнил, что в 2021 году воспользоваться сертификатом смогут не менее 300 женщин. По данным региональных властей, название сертификата "Буду мамой" выбрали жители региона в ходе голосования. За него голоса отдали 57% респондентов.

Сертификат на оплату комплекса социальных услуг направлен на поддержку беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на создание максимально благоприятных условий для вынашивания и рождения ребенка, нормализации и поддержании психологического здоровья женщины в непростой период жизни.