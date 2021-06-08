Суд продлил на месяц арест адвокату экс-полковника МВД Захарченко Горбатенко

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил срок ареста адвокату бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Александру Горбатенко, обвиняемому в передаче взятки в 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продлил до 7 июля меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Горбатенко Александра Владимировича, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в крупном размере", - сказала пресс-секретарь.

По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Он договорился с должностными лицами УМВД России по городскому округу Химки, что если его знакомый передаст взятку, то сотрудники полиции примут решение о направлении материала проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения уголовного дела. После этого адвокат передал 500 тыс. рублей. Действиям должностных лиц полиции также будет дана правовая оценка, отметили в СК.