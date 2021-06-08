Дума одобрила во II чтении создание единой базы данных медосмотров, в том числе мигрантов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект о создании единой федеральной санитарно-эпидемиологической базы данных.

Согласно документу, в новую систему войдут данные о медосмотрах и информация о наличии заболеваний, в том числе у иностранных граждан. Созданием и ведением такой базы будет заниматься Роспотребнадзор. Поправки предлагается внести в законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о правовом положении иностранных граждан.

В I чтении законопроект обязывал иностранных граждан и лиц без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в РФ, проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении. Ко второму чтению документа профильный комитет Госдумы по охране здоровья уточнил, что иностранный гражданин для получения разрешения на проживание или вида на жительство должен пройти медосвидетельствование "на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ", заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и входящих в перечень, утвержденный уполномоченным кабмином органом.

Согласно документу, освидетельствование проводится в медицинских организациях, находящихся на территории РФ, при этом высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ установит перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого медицинского освидетельствования.

Согласно поправкам, разрешение на временное проживание в России, а также вид на жительство не выдаются (а также могут быть аннулированы), если иностранный гражданин является потребителем наркотических или психотропных средств, страдает одним из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого ВИЧ.