Нарышкин: образ Александра Невского остается сберегающим для российской культуры

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Александр Невский проложил путь к идее российской государственности, его образ служит стране духовной опорой в тяжелые времена. Об этом говорится в обращении председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина к участникам международного форума "История для будущего. Александр Невский".

Обращение на пленарном заседании зачитал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Нарышкин подчеркнул, что Александр Невский "спас русские земли от разорения и проложил путь к идее национальной государственности". "Легендарный образ этого правителя, защитника родной земли обрел собственную жизнь в веках, он остается стержневым, сберегающим для нашей исторической культуры, служит духовной опорой в самые тяжелые времена. Убежден, что 800-летие со дня рождения Александра Невского - прекрасный повод обратиться к изучению его наследия", - говорится в обращении.