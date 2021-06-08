Лавров: Александр Невский в своей внешней политике использовал принципы многовекторности

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Князь Александр Невский эффективно вел внешнюю политику на разных географических направлениях, по сути руководствуясь принципами многовекторности. Об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам международного форума "История для будущего. Александр Невский". Обращение на пленарном заседании зачитала директор Историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова.

"Александр Невский издавна считается небесным покровителем российской дипломатии. Эффективно действуя на различных географических направлениях, он уже много веков назад по сути руководствовался принципами того, что сегодня мы называем многовекторной внешней политикой. Неслучайно лучшим дипломатам вручается орден его имени", - говорится в обращении.

Лавров также отметил, что Невский сыграл "без преувеличения судьбоносную" роль в консолидации народа Руси перед лицом многочисленных угроз и внес "неоценимый вклад в сохранение русской государственности".