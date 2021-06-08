Виктор Золотов открыл новое помещение управления Росгвардии в историческом здании в Рязани

РЯЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Новое здание управления Росгвардии по Рязанской области и Центр лицензионно-разрешительной работы открылись в помещении "Гостиницы Штейертов" в исторической части Рязани. Участие в мероприятии принял директор Росгвардии Виктор Золотов.

"С удовлетворением хочу отметить поступательный темп развития инфраструктуры войск в Рязанской области. Помимо нового здания управления, здесь осуществляются мероприятия по модернизации пункта дислокации ОМОН, проведена реконструкция здания областного управления вневедомственной охраны. А в августе в регионе будет открыт новый учебный центр специальных подразделений Росгвардии", - отметил Золотов.

В церемонии открытия принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов. "Очень важно, что это удивительное здание сохранилось до наших дней. Благодаря решению Росгвардии и Виктора Золотова лично в этом году завершен комплекс ремонтно-реставрационных работ. Они позволили не только создать надежную конструкцию, но и преобразить его облик - фасады, декоративные элементы, и, конечно, многие не верили, что за такие короткие сроки можно провести такие серьезные работы", - сказал губернатор.

Как отметил глава региона, объект федерального значения, с XIX века известный как "Гостиница Штейертов", является визитной карточкой Рязани. Еще до революции здесь располагалась лучшая в городе гостиница, где бывали Сергей Есенин и Федор Шаляпин. Стоимость реставрации и оборудования здания превысила 75 млн рублей, на эти средства удалось не только восстановить исторический облик здания с декоративными элементами, но и сделать его конструкцию более надежной.

Центр лицензионно - разрешительной работы, который раньше располагался в здании областного УМВД, оборудован современными терминалами электронной очереди, окнами приема граждан и специальными помещениями для хранения личных дел владельцев оружия и сотрудников частных охранных предприятий. Все рабочие места имеют доступ к системам централизованного учета оружия, созданы комфортные условия для посетителей.

В ходе поездки в Рязань глава Росгвардии также посетил Аллею Героев, где возложил цветы к памятнику сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении воинского и служебного долга.