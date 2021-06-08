В Госдуме планируют запретить звонки из-за рубежа с подменных российских номеров

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы дорабатывают поправку, запрещающую звонки из-за рубежа под видом российских номеров, ее планируется принять в ближайшие две недели. Об этом во вторник журналистам сообщил глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн.

"Мы дорабатываем эту поправку. Я очень рассчитываю на то, что мы успеем ее в текущую сессию принять", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах инициативы. По его словам, поправка будет внесена ко второму чтению одного из законопроектов, который пока не определен. "Сейчас мы решим ко второму чтению, куда погрузить", - отметил он.

Парламентарий уточнил, что поправка запрещает звонки из-за рубежа "под номерами российской юрисдикции". "Речь идет о любых телефонных номерах за исключением тех, которые принадлежат российским гражданам, находящимся за пределами нашей Родины. Все остальные иностранные вызовы, входящие в Россию, могут идти только под своими оригинальными номерами", - пояснил депутат.

Хинштейн напомнил, что ранее Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, которые установили ответственность операторов за непредоставление информации об исходящем звонке и номере. "Там установлена, на наш взгляд, не очень высокая санкция - до 80 тыс. рублей. Не уверен, что она сдерживающим фактором послужит, поэтому мы обсуждаем еще и этот вопрос. Возможно, мы предложим увеличить эти санкции", - добавил председатель думского комитета.