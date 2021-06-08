Кабмин поддержал законопроект об обязанности жильцов соблюдать тишину ночью

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало с учетом замечаний законопроект группы депутатов, обязывающий владельцев квартир, их гостей и съемщиков жилья соблюдать тишину в ночное время. Об этом говорится в отзыве кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Законопроект дополняет Жилищный кодекс РФ новой статьей, согласно которой "собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан любыми лицами, допущенными" в принадлежащее ему помещение. Собственник должен "обеспечить соблюдение тишины в ночное время", требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, установленных в законах или нормативных актах. Согласно инициативе, временной интервал, в течение которого не допускается шум, устанавливается законом субъекта РФ.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", - говорится в отзыве. С замечаниями кабмина ТАСС пока ознакомиться не удалось.

В правительственном заключении указывается, что инициативу концептуально поддержали Минстрой, Минфин, Минюст и Роспотребнадзор. Государственно-правовое управление президента РФ выразило солидарность с позицией кабмина.

Что будет считаться нарушением

Под нарушением тишины авторы инициативы понимают "совершение действий, в результате которых звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении, явно слышны за пределами этого помещения, или вибрация, источник которой находится в жилом или нежилом помещении, явно ощущается за его пределами". При этом предлагается не считать нарушением тишины звуки "обычной жизнедеятельности человека", например, плач ребенка, шаги при ходьбе, шум воды в трубах, а также спасательные и аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, жильцов обяжут уведомлять соседей о проведении ремонтных работ, в том числе об их продолжительности, путем "размещения объявления в общедоступных местах". Речь идет о доске объявлений в подъезде или на прилежащем земельном участке.

"Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения", - указывается в законопроекте.

Как ранее поясняла ТАСС один из разработчиков документа, депутат Ольга Павлова, корреспондирующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях будут внесены после получения заключения правительства РФ. Размер штрафов за нарушение прав соседей пока окончательно не определен, уточняла она.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов-единороссов в мае 2020 года. 1 июня текущего года концепция документа была поддержана профильным комитетом нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ. При этом парламентарии отметили, что часть положений "требует более глубокой проработки", так как в большинстве случаев конфликтные ситуации носят индивидуальный характер.

На федеральном уровне "закона о тишине" сейчас не существует, в связи с чем регионы принимают собственные нормативные акты, определяющие временные периоды, в течение которых шуметь в домах нельзя.