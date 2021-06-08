В администрации Оренбурга объяснили отсутствие мэра города его неоплачиваемым отпуском

ОРЕНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Глава Оренбурга Владимир Ильиных взял отпуск без содержания, а его обязанности возложены на заместителя Татьяну Великородову, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

Ранее в местных Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что правоохранительные органы направили в мэрию письмо с просьбой предоставить документы, подтверждающие болезнь главы Оренбурга или его нахождение в отпуске. В сети распространили фотокопию письма.

"Глава Оренбурга Владимир Ильиных находится в отпуске без содержания. Полномочия главы в соответствии с законодательством возложены на заместителя главы города Татьяну Великородову. Администрация города Оренбурга работает в штатном режиме. В случаях официальных запросов от уполномоченных ведомств вся информация им предоставляется в установленном порядке", - сказано в распространенном сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Ильиных находился на официальном больничном, а затем ушел в неоплачиваемый отпуск за свой счет для восстановления здоровья. При этом все необходимые документы, подтверждающие уход на больничный и в отпуск главы города и возложение исполнения полномочий на заместителя, имеются, отмечается в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что сотрудники полиции и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области проводят оперативные мероприятия в доме главы Оренбурга Владимира Ильиных. Пресс-служба администрации при этом разместила комментарий мэра, подтверждающий проведение оперативных мероприятий в здании мэрии, ее структурных подразделениях и подведомственных учреждениях.