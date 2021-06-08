В Петербурге дополнительно развернут более 800 коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге готовится развернуть на этой неделе дополнительно более 800 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе учреждения.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в городе начала расти.

"876 коек - это все койки [в госпитале], которые раньше принимали обычных пациентов, сейчас начнут принимать пациентов с COVID-19. Сначала пациентов, которых можно выписать, выпишут. Те, кому необходимо продолжить лечение, они переводятся в другие стационары. После этого полная санобработка всех помещений, всего госпиталя по всем правилам, и с пятницы мы ориентируемся на прием больных с коронавирусной инфекцией", - рассказала собеседница агентства.

В понедельник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что по итогам прошлой недели в городе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, "он связан с цикличностью вирусной активности". По словам главы города, правительство Петербурга "принимает все необходимые меры, созданы резервы".

По последним данным, всего в городе развернуто более 6 тыс. коек для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями.

Всего в Петербурге выявили 446 427 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 413 956 человек, умерли 14 669. За последние сутки в городе выявили 846 случаев заражения.