Трутнев поддержал идею Яровой о бесплатном проезде детей из ДФО на отдых без родителей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и губернаторы дальневосточных регионов поддержали предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о бесплатном проезде к месту отдыха несовершеннолетних жителей ДФО, чьи родители не воспользовались этой льготой. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Яровой.

"25 мая мною было направлено обращения на имя Юрия Петровича Трутнева с предложением дать возможность жителям ДФО использовать существующую сегодня льготу бесплатного проезда в отпуск раз в два года и в случаях, когда работник, имеющий такое право, не выезжает в данный момент, но отправляет на отдых несовершеннолетних детей. Юрий Петрович как вице-премьер правительства РФ и полномочный представитель президента в ДФО поддержал данное предложение", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

Как отмечает вице-спикер Госдумы, Трутнев поручил провести селектор с губернаторами, чтобы уже этим летом дать возможность жителям ДФО отправить детей "на материк" в соответствии с предложенным порядком. Как напоминает Яровая, сегодня по закону льгота об оплате один раз в два года проезда жителям региона до места отдыха и обратно распространяется на детей, только если они путешествуют вместе с родителями.

"Учитывая, что летние каникулы у детей длиннее, чем отпуск родителей, что получение отпуска всеми родителям летом - сложная задача для работодателя, не у всех есть возможность отдыха всей семьей, или семья может направить ребенка в организации отдыха на материке, кроме того, лето - наиболее благоприятное время для оздоровления детей и выезда на материк, мною было предложено расширить возможность использования существующей сегодня льготы и сделать ее более удобной для дальневосточных семей", - отметила Яровая.