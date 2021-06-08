Мишустин поручит проработать распространение в РФ практики микрореабилитации детей на дому

ДМИТРОВ /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поручит Минтруду и Минздраву проработать вопрос распространения в России практики домашних микрореабилитационных центров для ухода за детьми с множественными нарушениями развития.

В ходе совещания главы правительства с работниками социальных организаций Московской области во вторник ему рассказали о домашних микрореабилитационных центрах как одной из форм работы на дому с тяжелобольными детьми с инвалидностью и предложили распространять такой опыт.

"Воспитание ребенка - это огромная радость, но и большая ответственность. Если у малышей есть особенности, если они нуждаются в помощи, то, конечно же, профессиональная помощь очень нужна: и проконсультироваться с врачом, и поговорить", - сказал Мишустин. Он отметил, что "помощь на дому - это просто замечательное решение".

"Я считаю, что нужно не просто распространить, нужно серьезно подумать, как это организовать. Я думаю, что мы это не просто поддержим, поручим министерству труда и социальной защиты и министерству здравоохранения вместе проработать такой подход. Посмотреть вообще, как нужно распространить домашние микрореабилитационные центры как технологию на всю страну. И мы готовы обязательно поддерживать такое", - сказал он. По мнению премьера, свою роль здесь могут сыграть и цифровые платформы, которые помогли бы соединить тех, кто нуждается, с теми, кто может предоставить такую услугу.