Фестиваль "Столица закатов" откроется в Нижнем Новгороде 12 июня

ТАСС, 8 июня. Фестиваль "Столица закатов", который является одним из главных событий празднования 800-летия Нижнего Новгорода, откроется 12 июня. Об этом сообщил во вторник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Нижний Новгород известен как город с самыми красивыми закатами в стране. Новый фестиваль поддержит складывающуюся традицию встречи закатов. С 12 июня каждую субботу нижегородцы и гости города смогут встретить закат на Нижневолжской набережной. Также гостей ждут концерты и фейерверки", - цитирует Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фестивальные мероприятия будут проходить в летние месяцы. На них выступят нижегородские артисты и приглашенные исполнители, а также лучшие пиротехнические команды страны, отметил Никитин.

12 июня на открытии фестиваля выступит "Хор Турецкого", 19 июня - Леонид Агутин. Первое пиротехническое шоу представит команда "Салют 52" из Нижнего Новгорода, которая является победителем XII Международного фестиваля фейерверков "Серебряная ладья" и IV Международного фестиваля фейерверков "Зажигаем звезды".

Кроме того, 12 июня представят гимн фестиваля, написанный нижегородским электронным дуэтом Going Deeper.