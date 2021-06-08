В РПЦ рассчитывают, что храм в старых "Крестах" сохранится после их передачи Росимуществу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургская епархия РПЦ заинтересована в том, чтобы храм святого Александра Невского в историческом комплексе следственного изолятора "Кресты" сохранил богослужебную функцию после того, как управление ФСИН передаст его здания Росимуществу. Об этом ТАСС сообщила во вторник руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Во вторник в некоторых городских СМИ появилась информация о том, что РПЦ попросила ФСИН передать ей "Кресты" на Арсенальной набережной. В сообщениях отмечалось, что региональное управление ФСИН до конца сентября передаст Росимуществу комплекс бывшего следственного изолятора.

"Ранее УФСИН письменно уведомила епархию о намерении осенью 2021 года передать комплекс зданий "Крестов", в который входит храм святого Александра Невского, Росимуществу и предложило епархии принять в управление весь комплекс. Епархия в ответ на уведомление УФСИН сообщила, что не имеет намерений и оснований претендовать на здания, не относящиеся к храму. И выразила надежду, что храм и при последующем собственнике продолжит согласно законодательству использоваться в соответствии с его главным богослужебным назначением", - сказала Родоманова, подчеркнув, что "РПЦ не претендует на весь комплекс "Крестов".

Руководитель сектора коммуникаций пояснила, что священнослужители епархии совершали и продолжают совершать богослужения в храме по согласованию с руководством учреждения-собственника комплекса, то есть с управлением ФСИН.

Как сообщили ТАСС в управлении ФСИН по Петербургу и Ленинградской области, комплекс старых "Крестов" планируется передать в ведение Росимущества, но сроки передачи в ведомстве не уточнили.

Храм Александра Невского был построен в 1889-1890 гг. при Центральной одиночной тюрьме, является архитектурной доминантой комплекса. Освящен 16 июля 1890 епископом Выборгским Антонием. В 1918 году храм был закрыт, позднее превращен в клуб. В 2001 вновь освящен священническим чином.

О старых "Крестах"

Старые "Кресты", на замену которым построен комплекс в Колпине, появились как одиночная тюрьма в 1884 году, нынешнюю конфигурацию - двух зданий в форме крестов, давших ему историческое название - они обрели в 1890 году. На территории в 4,5 га расположились два корпуса с одиночными камерами, больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания. Оба "креста" соединены между собой зданием административного корпуса, на верхнем этаже которого расположен пятиглавый храм.

С 1964 года "Кресты" стали следственным изолятором № 1. Лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, содержались там до вынесения приговора суда. В 2017 году подследственных перевели в новые "Кресты" в Колпино, а старое здание осталось на балансе управления ФСИН по городу и области. В здании также работал музей, однако в мае этого года его экспонаты также перевезли в новые "Кресты".