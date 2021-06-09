В Бурятии отменили школьные выпускные вечера

УЛАН-УДЭ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии приняли решение об отмене школьных выпускных вечеров из-за ухудшения эпидобстановки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба республиканского правительства.

"Принято решение об отмене выпускных вечеров в школах, в том числе банкетных мероприятий в заведениях общепита по случаю окончания школы. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике превысила среднероссийский показатель на 60%. Бурятия по-прежнему занимает третье место среди регионов России по росту заболеваемости", - говорится в сообщении.

Вручение аттестатов будет проходить в соответствии с рекомендациями эпидемиологической службы в рамках одного класса, обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции, пояснили в пресс-службе.

"Эпидемиологическая ситуация сложная. Мы растем стремительно и приближаемся к показателям осени. И это решение - не потому что нравится ограничивать, а потому что по-другому невозможно", - приводятся в сообщении слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

Рост числа инфицированных в Бурятии начался в конце мая. Если в первых числах мая ежесуточно регистрировали около 25 новых случаев заражения, то в последние дни - около 110.

Всего в республике зарегистрировано 39 484 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19, из них 110 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 390 пациентов, занятость коечного фонда составляет 88,4%. Медики разворачивают дополнительные койко-места для лечения пациентов с COVID-19.