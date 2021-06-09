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График отключения горячей воды в Москве появился в "Яндекс.Картах"

Чтобы увидеть даты, нужно указать адрес дома в поисковой строке или нажать на иконку этого дома

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. График отключения горячей воды в Москве появился в десктопной версии и в мобильном браузере "Яндекс.Карт". Об этом говорится в сообщении компании.

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"Теперь в "Яндекс.Картах" можно посмотреть, когда отключат горячую воду в любом доме Москвы. Чтобы увидеть график отключения, напишите адрес в поисковой строке или нажмите на иконку нужного дома. В открывшейся карточке появятся даты, в течение которых в доме не будет горячей воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что функция доступна в десктопной версии "Яндекс.Карт" и в мобильном браузере. Данные по графику отключения горячей воды предоставляет ресурс mos.ru.

Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией "Яндекс.Карт" пользуются 50 млн человек.

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