График отключения горячей воды в Москве появился в "Яндекс.Картах"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. График отключения горячей воды в Москве появился в десктопной версии и в мобильном браузере "Яндекс.Карт". Об этом говорится в сообщении компании.

зачем и на сколько дней в Москве отключат горячую воду

Холодный душ: зачем и на сколько дней в Москве отключат горячую воду

"Теперь в "Яндекс.Картах" можно посмотреть, когда отключат горячую воду в любом доме Москвы. Чтобы увидеть график отключения, напишите адрес в поисковой строке или нажмите на иконку нужного дома. В открывшейся карточке появятся даты, в течение которых в доме не будет горячей воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что функция доступна в десктопной версии "Яндекс.Карт" и в мобильном браузере. Данные по графику отключения горячей воды предоставляет ресурс mos.ru.

Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией "Яндекс.Карт" пользуются 50 млн человек.