Власти Ямала сделали доступней льготное образование для детей из коренных северных семей

ТАСС, 9 июня. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа расширили перечень колледжей, в которых абитуриенты из числа представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) смогут воспользоваться сертификатом на льготное обучение. Это позволит детям получать образование ближе к дому, сообщили в пресс-службе правительства региона в среду.

"Расширен список средних профессиональных учебных заведений, где абитуриенты из числа КМНС могут реализовать образовательный сертификат. <…> Так мера поддержки станет доступнее, география применения образовательного сертификата расширится, дети смогут учиться на льготных условиях в учебном заведении ближе к дому. Воспользоваться сертификатом, как и в прошлом году, смогут до 75 северян из семей, ведущих традиционный образ жизни", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что теперь дети могут поступить в Ямальский многопрофильный колледж и его филиал в Лабытнангах, Ямальский полярный агроэкономический колледж, Новоуренгойский многопрофильный колледж, а также Надымский профессиональный колледж. В этих образовательных учреждениях студенты осваивают профессии: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, сестринское и лечебное дело, дошкольное образование, физическая культура, преподавание в начальных классах, судоводитель-помощник механика маломерного судна и другие.

Программу разработали по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Средняя стоимость образовательного сертификата на год - 323 тыс. рублей. Окружной бюджет оплачивает весь период обучения.

Студенты до 23 лет из семей КМНС при получении среднего профессионального образования находятся на полном гособеспечении: им помогают питанием, одеждой, обувью и инвентарем. Поддержка расчитана на весь период обучения, ее сумма на одного человека КМНС составляет 147 тыс. рублей.