Число госпитализированных с COVID-19 в Крыму за неделю выросло на 12%

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. В Крыму число помещенных в больницы пациентов с коронавирусом за семь дней выросло до 281 человека. Рост госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей составил 12%, сообщил в среду на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

"За период с 20 мая по 8 июня на территории республики подтвержден 741 случай новой коронавирусной инфекции и 776 случаев внебольничной пневмонии. <...> В стационары мы госпитализировали 281 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 30 человек, или 12% выше уровня прошлой недели", - сказал Остапенко.

При этом, по его данным, в регионе снижается число госпитализированных с внебольничной пневмонией. За прошедшую неделю выписали 496 человек - на 17% ниже, чем за предыдущую. Всего в больницах с COVID-19 находятся 1 696 пациентов, на амбулаторном лечении 369 человек. Из числа госпитализированных 122 человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 38 на инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких.

Как сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Дмитрий Крутиков, коронавирус выявлен за неделю у шести человек, прибывших в Крым из-за рубежа: четверо приехали из Украины, двое - из Испании. Кроме того, 165 иностранных граждан не были пропущены на территорию Крыма из-за отсутствия справки об отрицательном ПЦР-тесте. Всего за неделю в регион прибыли из-за рубежа 7 120 человек: 6 441 через автомобильные пункты пропуска, а международными авиарейсами прибыли в республику 679 человек.

Ситуация в Крыму

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускают на 75%, кафе и ресторанов - на 50%. В регионе сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

С начала пандемии в Крыму выявили около 44,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 41 тыс. человек, умерли около 1 400.