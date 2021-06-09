Правительство Великобритании в сентябре запретит продажу галогенных ламп

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании заявило о планах запретить в стране продажу галогенных ламп с сентября. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Ожидается, что такое решение поспособствует усилиям страны по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. "Правительство объявило сегодня о планах прекратить продажу галогенных ламп с сентября в рамках более широких усилий Великобритании по борьбе с изменением климата", - говорится сообщении.

В британском правительстве также объявили о намерении запретить продажу флуоресцентных ламп в сентябре 2023 года. Таким образом власти обеспечат переход населения королевства на более энергоэффективные светодиодные лампы. Авторы инициативы предполагают, что такой шаг позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 1,26 млн тонн, что эквивалентно удалению с дорог более полумиллиона автомобилей. В планы также входит запрет на продажу осветительных приборов, в которых нельзя заменить лампу.

Британское правительство ранее поставило цель добиться к 2050 году нулевого выброса парниковых газов антропогенного происхождения. Лондон взял курс на сокращение объема выброса парниковых газов в прошлом году, разработав программу под названием "Чистый ноль". Предполагается, что королевство поэтапно будет переходить на такие способы производства и ведения жизнедеятельности, при которых вредные выбросы в атмосферу будут неуклонно уменьшаться. К 2035 году британские власти также намерены запретить продажу на территории страны новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридных машин, и исключить отопление домов с помощью угля.