В России за сутки выявили 10 407 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 7 марта

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 470, это максимальный показатель с 7 марта. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 156 250, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,2%.

Число летальных исходов за сутки возросло на 399 против 379 днем ранее. Всего от инфекции умерли 124 895 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,42%, следует из данных штаба.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 814. Всего уже выздоровели 4 761 899 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92,4% от общего числа заразившихся.

За сутки выписан по выздоровлению 1 631 пациент в Санкт-Петербурге, 849 - в Московской области, 290 - в Ростовской области, 211 - в Республике Саха, 154 - в Республике Бурятия.