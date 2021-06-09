Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,09

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду увеличился с 1,04 до 1,09. В Москве показатель подскочил до 1,24, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Индикатор в стране и столице растет на фоне новых максимумов по числу заболевших за сутки: в России оно оказалось наибольшим с 7 марта, а в Москве - с 16 января.

В восьми из 10 регионов страны с наибольшим числом заразившихся показатель превышает единицу. Помимо Москвы, это Свердловская область (1,1), Красноярский край и Нижегородская область (1,03), Санкт-Петербург (1,02), Воронежская, Иркутская и Московская области (1,01).

При этом в Ростовской области коэффициент остался на уровне 0,97, а в Самарской он опустился до 0,91.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.