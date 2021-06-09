В МИД РФ считают, что восстановление зарубежного туризма неминуемо

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Зарубежный туризм обязательно будет восстановлен, это лишь вопрос времени. Об этом заявил в среду заместитель директора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский.

"Безусловно, выездному туризму быть, ему не миновать", - сказал он на презентации мобильного приложения "Помощник туриста", которое позволяет оказывать помощь российским гражданам за рубежом.

Голубовский отметил, что РФ уже постепенно расширяет список стран, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение, однако не всегда это означает, что в эти страны можно выезжать в туристических целях. "Это крайне важно, презентация мобильного приложения пришлась на это время, оно поможет подготовиться более основательно к возобновлению выездного туризма", - добавил он.

"Уже к тому времени, когда все связи, все контакты между странами восстановятся в прежнем объеме, это [мобильное приложение] будет востребовано", - подчеркнул представитель МИД РФ.

Мобильное приложение "Помощник туриста" разработано специалистами ассоциации "Турпомощь" для путешественников, которые по разным причинам могут оказаться в трудной ситуации за рубежом. С помощью приложения туристы, находящиеся за пределами РФ, могут бесплатно обратиться в "Турпомощь" при наличии интернет-соединения.