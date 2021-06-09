Госдума обязала органы власти отвечать на запросы государственных юридических бюро

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий органы власти, общественные объединения и организации в 30-дневный срок направлять ответы на запросы государственных юридических бюро по аналогии с адвокатскими запросами.

Соответствующие поправки вносятся в статью 17 закона "О бесплатной юридической помощи в РФ". Действующим законодательством предусмотрены две основные модели организации региональных систем бесплатной юридической помощи. В первом случае в качестве основных участников, оказывающих правовую помощь гражданам, выступают адвокаты, во втором - государственные юридические бюро, создаваемые субъектами РФ в форме казенных учреждений.

Такие бюро теперь наделяются правом направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации официальные обращения по входящим в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания гражданам квалифицированной бесплатной юридической помощи.

Ответ должен быть направлен в письменной форме в 30-дневный срок со дня получения запроса. В случаях, требующих дополнительного времени на сбор и предоставление запрашиваемых сведений, указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней, при этом в адрес государственного юридического бюро направляется уведомление о продлении срока рассмотрения запроса. Законом предусмотрен перечень случаев, когда в предоставлении запрошенных сведений может быть отказано, к примеру, в случае отсутствия данных, неправильно оформленного запроса и т. д. На полученные по запросу сведения распространяются нормы о защите персональных данных.

Требования к форме, порядку оформления и направления запроса государственного юридического бюро определит Минюст России. Неправомерный отказ в предоставлении сведений по запросу государственного юридического бюро, согласно инициативе, повлечет административный штраф для должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

Согласно данным Министерства юстиции РФ, государственные юридические бюро созданы в 25 российских субъектах. Вместе с тем, согласно пояснительной записке, "на практике государственные юридические бюро сталкиваются с рядом проблем, значительно понижающих эффективность их работы", одной из наиболее существенных проблем является получение информации, необходимой для качественного оказания юридических услуг гражданам. Авторами проекта выступили первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, а также группа депутатов-единороссов.