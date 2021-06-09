Депутаты Госдумы Леонид Слуцкий и Константин Затулин стали почетными гражданами Крыма

ЯЛТА, 9 июня. /ТАСС/. Звания почетных граждан Республики Крым присуждены председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и первому заместителю председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину.

Вице-премьер Крыма - постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов вручил депутатам на пленарном заседании Ливадийского клуба нагрудные знаки, дипломы и удостоверения почетных граждан.

Пленарное заседание Ливадийского клуба на тему "Россия и Запад: конфликт цивилизаций и модели новой архитектуры мирового порядка" проходит в среду в ялтинском Ливадийском дворце и организовано в рамках международного фестиваля славянской культуры "Великое русское слово". Участники клуба - руководители федеральных и республиканских органов власти, ученые, политологи, историки. Они обсуждают актуальные вопросы международной и внутренней политики.

Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Фестиваль проводится под эгидой Государственного совета Республики Крым и Совета министров Крыма при поддержке государственных органов власти России, правительства Москвы, Фонда "Русский мир". Форум направлен на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.