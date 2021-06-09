Эксперт: в России нет предпосылок для снижения заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Предпосылок для снижения заболеваемости ковидом в России на данный момент нет: люди меньше соблюдают меры профилактики, в частности масочный режим и социальную дистанцию, а темпы вакцинации от коронавируса еще недостаточно хорошие, заявил ТАСС заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Пока объяснения они достаточно простые - нет предпосылок для снижения заболеваемости. Просто-напросто, пока мы их не создали, не достигли, - сказал эксперт. - Давайте наоборот посмотрим: а почему он должен снижаться, этот рост? Почему заболеваемость должна снижаться, что мы для этого с вами сделали? Что сделали в других странах и что сделали мы? Вакцинация пока у нас еще не достигла тех объемов, на которые мы все с вами равняемся. Вы же видите вокруг ситуацию: в метро, в магазинах? Много людей в масках? Нет. Кто-то думает о какой-то дистанции? Нет. Вакцинация идет как надо? Тоже нет. Ну, вот результат".

Летний период, по его словам, - не повод расслабиться в условиях пандемии, поскольку вирус не боится тепла. "Нельзя забывать про то, что пандемия с нами. Все забыли, все расслабились, решили - лето. Вирус не боится лета, не боится теплых температур, он не отдыхает, поэтому мы с вами имеем такую ситуацию, как сегодня. <...> Мы не справимся с вирусной инфекцией, пока не будет достигнута какая-то планка общего, коллективного, группового иммунитета. Что угодно делайте, не без этого ничего не произойдет", - сказал специалист.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 156 250 случаев заражения, выздоровели 4 761 899 человек, умерли 124 895. При этом число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 10 470 - это максимальный показатель с 7 марта, в Москве выявили 4 124 случая заражения коронавирусом за сутки - это максимум с 16 января. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.