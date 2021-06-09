СК готовит предложения по урегулированию статуса электросамокатов в России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России готовит свои предложения по урегулированию статуса электросамокатов. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В настоящее время СК России также готовит предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве", - сообщила Петренко. Кроме того, ведомство призывает Минтранс и МВД ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования электросамокатов. "При этом полагаем необходимым оценивать проблему комплексно, обращая внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду. Такая работа уже активно ведется в некоторых субъектах, в частности, только в Санкт-Петербурге зафиксированы восемь происшествий, по шести из которых возбуждены и расследуются уголовные дела", - отметила представитель СК. В профилактических мерах в Санкт-Петербурге создана рабочая группа, которая решает вопросы введения на территории города правил предоставления в аренду электросамокатов и установления зон, где их эксплуатация запрещена.

По статистике МВД России, за два года в происшествиях с электросамокатами погибли 10 человек. Нередко получали травмы водители и случайные прохожие. "Следственный комитет еще раз напоминает о том, что электросамокаты являются источниками повышенной опасности", - добавила Петренко.