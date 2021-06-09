Адвокат: прокуратура считает, что ФБК пытался сменить конституционный строй в России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Столичная прокуратура считает, что ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) готовил смену конституционного строя в России. Об этом ТАСС заявил адвокат Илья Новиков, представляющий интересы фонда в Мосгорсуде, где в среду рассматривается иск надзорного ведомства о признании в том числе ФБК экстремистской организацией.

"В законе предусмотрены формулировки, которые позволяют понять, какая деятельность признается экстремистской. Там сказано, что экстремизмом считается попытка насильственной смены конституционного строя. В материалах нашего дела нет слова "насильственный". Там сказано, что ФБК пытался сменить конституционный строй в обход установленного порядка. Это не может быть основанием для признания организации экстремистской, на мой взгляд", - сказал Новиков.

Заседание суда по иску прокуратуры проходит в закрытом режиме, так как в деле есть секретные материалы.

В ходе предварительного заседания по иску Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ (Фонд защиты прав человека, признан в РФ НКО-иноагентом). Ранее прокуратура ограничила работу общественного движения "Штабы Навального".

Как полагают в прокуратуре, эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции. Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.