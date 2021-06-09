В Словении после 231-дневного перерыва открылась самая популярная у туристов пещера Европы

ЛЮБЛЯНА, 9 июня. /ТАСС/. Постойнская пещера в центральной части Словении, являющаяся самой посещаемой подземной достопримечательностью Европы, в среду вновь открылась для туристов после 231-дневного перерыва. Вызванная второй волной эпидемии коронавируса вынужденная пауза стала самой долгой за всю 200-летнюю историю этого подземного музея, отмечается в сообщении администрации природного парка.

Подземный парк был вынужден закрыться в октябре 2020 года, после повторного объявления словенскими властями режима эпидемии на всей территории страны. Пауза побила антирекорд, зафиксированный во время первой волны пандемии: тогда пещера была недоступна для туристов на протяжении 82 дней.

Посетители пещеры могут спуститься под землю без защитных масок при условии соблюдения социальной дистанции. При этом от гостей подземного парка не требуют предоставления отрицательного результата теста на коронавирус, сертификата о вакцинации или же справки о перенесенной за последние шесть месяцев болезни, необходимых для посещения внутренних залов ресторанов, кинотеатров или отелей.

Постойнская пещера получила свое название от близлежащего города Постойна. Она представляет собой сеть карстовых туннелей естественного происхождения протяженностью более 24 км. В 1872 году там была сооружена линия железной дороги, а один из подземных гротов в конце XIX столетия был переоборудован под концертный зал. Перед началом пандемии коронавируса она являлась одной из самых посещаемых туристами достопримечательностей Словении. За минувшие 200 лет там побывали более 38 млн человек.