В Липецкой области разрешили массовые мероприятия при заполняемости не более 50% площади

ТАСС, 9 июня. Власти Липецкой области разрешили проводить в регионе массовые мероприятия при условии заполнения людьми не более 50% выделяемой площади. Об этом сообщил журналистам в среду глава Липецкой области Игорь Артамонов.

"Разрешены массовые мероприятия при заполнении людьми, которые в них участвуют, не более 50% площади. Таким образом, у нас появляется легимитизация всех мероприятий, которые нам предстоят - начиная от последнего звонка и кончая Fox Rock", - сказал Артамонов.

В Липецке в июне запланированы два массовых мероприятия: 25 июня на Соборной площади города состоится общегородской выпускной "Липецкие зори", а 26-27 июня пройдет фестиваль Fox Rock с участием Little Big, Дианы Арбениной и других отечественных исполнителей.

Артамонов добавил, что в настоящее время в регионе есть проблема с вакцинацией от ковида. "Если многие люди не отдают себе отчета в серьезности положения, что мы в ближайшее время можем снова вернуться к самоизоляции, сидению по домам, серьезно упадет экономика", - сообщил Артамонов.

В Липецкой области около 282 тыс. человек сделали прививку от коронавируса, из них порядка 129 тыс. человек полностью прошли курс вакцинации. С начала пандемии коронавируса в регионе выявлено 32 168 случаев заражения коронавирусом, из них 29 176 человек выздоровели, 796 пациентов умерли.

С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового собрания людей.