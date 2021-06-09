В Севастополе со дна бухты подняли более 200 взрывоопасных предметов

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС обнаружили более 200 снарядов, взрывателей и мин в одной из бухт Севастополя. В настоящее время специалисты подняли опасные предметы со дна моря и отправили их на обезвреживание, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городского ГУ МЧС.

"Совместные мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах в Черном море провели Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд (Центроспас) и специализированный отряд Главного управления МЧС России по Севастополю. Работы велись в акватории бухты Гильзовая (район мыса Фиолент) с 21 мая. Специалисты обследовали более гектара морского грунта, обнаружив 243 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны - это артиллерийские снаряды, взрыватели и минометные мины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сначала специалисты осмотрели дно. Для этого они использовали гидролокатор бокового обзора "Гидра" и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Фалкон". С 8 июня проходил финальный этап операции: специалисты подняли опасные предметы со дна моря и транспортировали их на полигон, где произвели контролируемый подрыв боеприпасов.

По данным ведомства, всего к работам привлекли более 20 человек от регионального главка МЧС и Центроспаса. Далее их продолжат только севастопольские специалисты.