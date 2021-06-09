"День свободы". В Бельгии ослабили масочный режим

В действительности, картинка на улицах бельгийских городов сегодня изменилась очень мало по сравнению с предыдущим днем. В середине рабочего дня людей на улицах мало - сохраняющийся удаленный режим работы в большинстве бельгийских компаний даже в обеденное время сокращает число людей на улице.

"Выйти на улицу без маски, не оглядываясь при этом на полицию и не боясь штрафа... Это настоящее счастье", - поделилась с ТАСС своими впечатлениями воспитательница детского сада Лиз, которая вышла подышать воздухом во время своего обеденного перерыва.

БРЮССЕЛЬ, 9 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Власти Бельгии отменили со среды требование о повсеместном ношении защитных масок на улице, а ресторанам и барам впервые с октября прошлого года разрешили принимать посетителей в закрытых помещениях. Местные СМИ назвали этот день "днем свободы".

При этом многие прохожие - в среднем каждый пятый - в среду все равно вышли в масках. Таким образом, если до отмены распоряжения о ношении масок часть людей их не носила на свой страх и риск, надеясь на чрезмерную загруженность или невнимательность полиции, то теперь другая часть людей продолжает их носить. Видимо, сказывается многомесячная привычка или невнимательное чтение газет. Хотя тема отмены с 9 июня всеобщего масочного режима в последние две недели в бельгийском медийном пространстве остается центральной и затмевает важнейшие мировые новости.

Впрочем, выходя из дома в Бельгии, маску обязательно нужно иметь при себе. Во многих оживленных торговых зонах, где на узких тротуарах сложно выдерживать санитарную дистанцию в 1,5 м, по распоряжению местных властей сохранено требование о ношении масок, и штрафы за нарушения в €250 также остаются в силе. В транспорте и в помещениях маски также остаются обязательны без всяких исключений.

Всеобщий масочный режим на открытом воздухе в Бельгии действовал с начала осени 2020 года.

Работа ресторанов

С конца октября, когда в Бельгии началась вторая волна пандемии, рестораны и бары закрылись. Тогда думали, что на несколько недель, оказалось - на семь месяцев. Многие заведения перепрофилировались на приготовление пищи на заказ - в Бельгии, как и во многих других странах мира, за последние полгода наблюдается буквально взрывной рост активности в сфере доставки пищи.

В начале мая рестораторам впервые разрешили начать обслуживание на террасах на открытом воздухе, и только с 9 июня их заведения открыли в нормальном режиме. Впрочем, с рядом ограничений: приходить в ресторан необходимо в маске, снимать ее можно, лишь сев за свой столик. Между столами должна быть дистанция минимум в 1,5 м, в 23:30 все рестораны должны быть закрыты.

Вынужденные закрытия заведений

Увы, далеко не все кафе, бары и ресторанчики Брюсселя пережили вынужденное закрытие, несмотря на оказанную государством помощь. Многие заведения в среду так и не открылись.

Владельцы работающих ресторанов довольны новыми послаблениями, однако выражают мнение, что они несколько запоздали.

"Мы, конечно, рады, что теперь можем полностью открыть ресторан, а не только террасу, но решение немного запоздалое, мягко говоря. Лето же на дворе, посмотрите: в помещении никто не сидит, все хотят сидеть на террасе. Тем не менее радостно, что жизнь потихоньку возвращается на круги своя", - сказал ТАСС Жак, владелец одного из ресторанчиков в коммуне Уккль на юге Брюсселя.

"Заказов столиков в помещении почти нет, конечно, и это нормально, когда на улице такая прекрасная погода. Тем не менее сегодня весь день дарим каждому посетителю бокал шампанского в честь столь долгожданного события", - похвастался Винченцо, приглашая в свой итальянский ресторан.

Успехи вакцинации

С мая в Бельгии отмечается устойчивый спад числа новых случаев заражения коронавирусом, равно как и смертельных исходов этой болезни. Местные власти уверены, что все это происходит благодаря успешной кампании по вакцинации населения, которая столкнулась с большими проблемами в начале года из-за сбоев в поставках вакцин, однако значительно ускорилась начиная с средины апреля. В королевстве с населением в 11,5 млн человек на данный момент прививки одной дозой получили более половины взрослого населения, двумя дозами привиты свыше 30%.