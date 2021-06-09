Власти Якутии сообщили, что лесные пожары не угрожают населенным пунктам региона

ТАСС, 9 июня. Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается напряженной, но угроза населенным пунктам на сегодня отсутствует, сообщил ТАСС в среду глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Ситуация достаточно напряженная, вместе с тем она под контролем, главное было в эти дни не допустить перехода пожаров на населенные пункты. Я благодарен всем тем, кто работал и работает на тушении пожаров. Общими усилиями и федеральных, и региональных сил, и местного населения ни на один населенный пункт пожары не перешли. В основном сегодня угроза населенным пунктам уже отсутствует", - сказал он, отметив, что сейчас идет работа по локализации некоторых пожаров.

По его словам, причиной практически всех пожаров, которые угрожали населенным пунктам, стал человеческий фактор - неосторожное обращение с огнем в лесах.

"Надо, в первую очередь, населению работать над тем, чтобы соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесах", - добавил собеседник агентства.

По данным МЧС, с начала пожароопасного сезона на территории Якутии произошло более 150 природных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превышает 36 тыс. га. В Якутии действует особый противопожарный режим, выезд в леса населению запрещен, как и разведение открытого огня.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Наиболее сложная обстановка складывалась на территориях арктической и центральной группы районов.