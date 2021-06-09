ОНК просит суды и ФСИН не допускать волокиты при отправке осужденных в колонии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Центральный штаб Общественных наблюдательных комиссий направил обращение в адрес Минюста РФ и Судебного департамента при Верховном суде с просьбой усовершенствовать документооборот между судами и учреждениями, подведомственными ФСИН России, и ускорить отправку осужденных из СИЗО в места отбытия наказания.

"Поводом для направления обращения стала ситуация в Пермском крае. По словам председателя ОНК Пермского края Георгия Ситникова, в следственных изоляторах ГУ ФСИН России по Пермскому краю осужденные ждут отправки в колонии до трех месяцев после рассмотрения апелляционных жалоб. Все дело в том, что в СИЗО должны получить справку из суда на бумаге о вступлении приговора в законную силу, чтобы направить человека к месту отбывания наказания", - сказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина.

По ее словам, зачастую соответствующие справки с печатью могут идти месяцами. В московской ОНК также подчеркнули, что ведение электронного документооборота между ФСИН и судами существенно облегчит работу изоляторов.

"Особенно это важно для регионов, так как зачастую в условиях московских СИЗО обвиняемым комфортнее. Чаще всего в интересах самих граждан побыстрее отправиться в колонию, так как фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее шести месяцев. А про то, что люди хотят побыстрее на волю, мы вообще не говорим", - заключила она.