Автодом с картой туристических мест смогут арендовать путешественники в Коми

СЫКТЫВКАР, 9 июня. /ТАСС/. Власти Республики Коми запустили новое туристическое направление в регионе - караванинг. Подготовлен один автодом для сдачи в аренду путешественникам, на него уже поступило более 10 заявок, рассказал в среду журналистам первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела региона Константин Баранов.

"Автодом - это альтернатива гостинице, здесь есть все необходимое для проживания и путешествия семьи из четырех - шести человек. Такой вид туризма очень популярен в Скандинавии, попробуем его у нас. Мы получили уже более 10 заявок из Сыктывкара, Ухты и Воркуты. Автомобиль отвечает всем требованиям безопасности, прошел все проверки, застрахован, оснащен системой "ЭРА-ГЛОНАСС", что бы ни случилось, мы будем знать, где вы, и в любой момент придем на помощь", - рассказал он.

Первый замминистра презентовал автодом журналистам и представителям туркомпаний. Так, в созданном на базе автомобиля Fiat Dukato автодоме обустроены спальные места, есть мягкая мебель, стол, санузел с душем, биотуалетом и умывальником, бойлер для подогрева воды, газовая плита, холодильник, раковина, посуда, ящики для продуктов и телевизор.

"Полностью проработаны локации, в памятке есть схемы заправок топливом, водой, где и как менять уборную - все продумано, ни о чем больше думать не надо. Я сам хочу сейчас попробовать на выходных съездить в Троице-Стефано-Ульяновский монастырь и на себе испытать, где смогу встать, набрать воды, какие достопримечательности посмотреть. Сейчас разрабатывается ценовая линейка, аренда составит от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей в сутки", - объяснил Баранов.

Туристам будут выдавать памятку с инструкцией, что делать в случае аварий и неисправностей, куда можно поехать. Туристы могут сами выстроить любой маршрут, есть и готовые направления. В частности, предлагаются автопутешествия из Сыктывкара во все южные районы Коми к монастырям и другим многочисленным православным святыням, к ансамблю Кажымского чугунолитейного завода XVIII века, в музеи, к особо охраняемым природным территориям, а также в старообрядческую Усть-Цильму и Троицко-Печорский район.