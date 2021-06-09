В Госдуму внесли законопроект об обмундировании судей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) в среду внес в Госдуму законопроект, согласно которому порядок обеспечения судей мантиями и служебным обмундированием будет утверждаться самим ВС и его Судебным департаментом. Текст размещен в думской электронной базе.

Законом "О статусе судей в РФ" на сегодняшний день установлено, что судьи и имеющие классные чины работники судов обеспечиваются служебным обмундированием в порядке и по нормам, которые устанавливаются правительством. Данную норму предложено изменить, установив, что порядок "обеспечения судей мантиями и служебным обмундированием, а также порядок их ношения" утверждаются в пределах их полномочий Верховным судом и Судебным департаментом при Верховном суде по согласованию с Советом судей РФ.

При этом техническое описание мантии и образцов предметов служебного обмундирования судей утверждается Верховным судом "по согласованию с Геральдическим советом при президенте РФ, а также Судебным департаментом" по согласованию с Советом судей и Геральдическим советом.

В настоящее время действуют постановление Верховного совета РФ 1993 года, утвердившее описание внешнего вида мантии судей, а также постановление правительства РФ 1994 года, где наряду с поручением Минфину ежегодно предусматривать ассигнования на служебное обмундирование судей и имеющих классные чины работников судов дано описание этой формы. Причем служебное обмундирование было введено одинаковым для судей и сотрудников аппарата судов и похожим на форму прокуроров и приставов: синий двубортный пиджак с желтыми пуговицами с гербом РФ, брюки или юбка, белая и светло-синие рубашки, черные галстук и туфли.

Другим законопроектом, также внесенным в среду в Госдуму, предлагается сделать обязательным ношение формы сотрудниками аппаратов судов во время судебных заседаний и при приеме посетителей, а в остальных случаях - по решению председателя суда.

Судейские мундиры

Высокопоставленный работник судебной системы ранее рассказал ТАСС, что предполагается ввести парадные мундиры, которые судьи могли бы носить на торжественных мероприятиях, в том числе при приеме присяги, награждении. Актуально введение мундиров и для судей, пребывающих в отставке. В то же время в судейской среде не исключают изменения вида мундира. Сегодняшний форменный пиджак судьи не является характерным для одежды судей с исторической точки зрения - он ближе к прокурорскому мундиру и отличается от него лишь отсутствием погон и карманов.

В связи с этим рассматривается вариант двух видов парадной одежды судей - летней белой и зимней синего или черного цвета с прошитыми золотистыми нитями обшлагами. Возможны также отдельные знаки отличия для судей арбитражных судов, судов общей юрисдикции и мировых судей, а также знаки, указывающие на работу в определенном суде. Отличием мундира судьи может стать отсутствие погон, хотя могут быть введены знаки, указывающие на квалификационный класс судьи.