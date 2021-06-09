В Якутии рассказали о состоянии пострадавшего при тушении пожаров работника Авиалесоохраны

ТАСС, 9 июня. Состояние сотрудника Авиалесоохраны, пострадавшего в Якутии при выполнении работ по тушению природных пожаров, оценивается как удовлетворительное, он находится в травматологическом отделении Нерюнгринской Центральной районной больницы (ЦРБ). Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Якутии.

Ранее в Минприроды России сообщили, что сотрудник отделения Авиалесоохраны в Якутии получил травмы во время прыжка с парашютом.

"Информация, появившаяся в СМИ, о том, что пострадавший получил травмы во время прыжка с парашютом, является недостоверной. В местности, где произошел несчастный случай, доставка работников производилась на специальных спусковых устройствах. Пострадавший спускался первым и при жестком приземлении получил травму. Он находится в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

После происшествия мужчина был эвакуирован вертолетом Ми-8 в поселок Чульман, после его перевезли в Нерюнгринскую ЦРБ. В настоящее время пострадавший находится в травматологическом отделении больницы. Сейчас решается вопрос о доставке пациента в травматологическое отделение Республиканской больницы №2.

Выяснением обстоятельств произошедшего занялась специальная комиссия. "Все сотрудники Авиалесоохраны застрахованы от несчастных случаев, так как деятельность сопряжена с опасностью и относится к особо опасным профессиям", - добавили в пресс-службе.

Пожары в Якутии

В республике сохраняется сложная пожароопасная обстановка. По состоянию на утро 9 июня в регионе было зарегистрировано 28 природных пожаров на площади около 10 тыс. га.

В тушении пожаров в регионе ежедневно задействовано более 1,7 тыс. человек - это парашютисты-десантники Авиалесоохраны, работники наземных лесных служб, муниципальных образований, аварийно-спасательных формирований, арендаторов лесных участков. Привлечено более 200 единиц наземной техники, около 17 воздушных судов.

Работы по тушению осложняются погодными условиями. "В центральной части Республики Саха (Якутия), на которую приходится основная часть действующих лесных пожаров, прогнозируется дефицит осадков. В восточной и северо-восточной частях региона прогнозируется усиление ветровой нагрузки с порывами ветра выше 18 м/с. Также в центральной и восточной частях республики температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов Цельсия, в некоторых районах температура поднимется плюс 30 градусов", - сообщили в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана".

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Наиболее сложная обстановка складывалась на территориях арктической и центральной группы районов.