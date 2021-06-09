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Адвокат считает, что признать ФБК экстремистским могут сразу после оглашения решения суда

МОСКВА, 9 июня./ТАСС/. Решение Мосгорсуда по вопросу признания ФБК может вступить в силу сразу после его оглашения. Это значит, что ФБК будет вынужден сразу ликвидировать организацию, заявил журналистам адвокат Илья Новиков, представляющий интересы фонда.

"Представитель прокуратуры в ходе выступления заявил о том, чтобы решение по вопросу о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу сразу после оглашения. Это значит, что сотрудники фонда будут вынуждены сразу приступить к его ликвидации",- сказал он, отметив, что у представителей ФБК останется возможность его обжаловать.

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