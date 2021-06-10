В Гидрометцентре пообещали аномальное тепло и лесные пожары в некоторых регионах России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Температура выше нормы на 6-8 градусов прогнозируется на севере европейской части России в ближайшие дни, это приведет к риску возникновения лесных пожаров в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Повышенная пожарная опасность также ожидает Ярославскую, Астраханскую, Оренбургскую области и ряд других регионов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На севере европейской части России температура будет выше нормы на 6-8 градусов. Я имею в виду Питер, юг Архангельской области, Новгородскую, Вологодскую области, юг Коми", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в связи с этим в регионах СЗФО будет повышенный уровень пожарной опасности. Кроме того, риск возникновения лесных пожаров в ближайшее время будет наблюдаться в Костромской, Ярославской, Астраханской, Оренбургской областях, республиках Калмыкия, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан,

По данным Гидрометцентра, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге днем в четверг ожидается 26 градусов тепла, в пятницу - 25 градусов тепла, в субботу - 24 градуса тепла, в воскресенье - 20 градусов тепла.